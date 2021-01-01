Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’
1 views
26 Kasım 2021 - 14:56

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’

Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir’in paylaşımına beğeni yağdı. Güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu, sosyal medyayı adeta salladı.

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 1

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ardından Aşk Taktikleri filmi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Demet Özdemir, iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

162

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 2

Güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla yürek hoplatıyor.

262

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 3

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle oyunculuktaki başarısını sergileyen Demet Özdemir, son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı ‘Aşk Taktikleri’ filmini çekmişti.

362

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 4

Hayranlarının karşısına Netflix’te yayınlanacak olan yeni filmiyle çıkmaya hazırlanan Özdemir, Instagram’dan da sık sık paylaşım yapıyor.

462

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 5

Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkı da takipçileriyle paylaşan Demet Özdemir, geçtiğiz aylarda ünlü şarkıcı ile tatile çıkmıştı.

562

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 6

Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’i öpücüklere boğduğu fotoğraf sosyal medyayı sallamıştı.

662

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 7

Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla güzelliğini ortaya koyan Özdemir, sosyal medyayı salladı.

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 8

İşte Demet Özdemir’in ‘Bir süre böyle 🌸’ notunu düştüğü o kare…

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 9
Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 10

Demet Özdemir, iddialı paylaşımları ile de dikkat çekiyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 11
Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 12
Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 13
Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 14
Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 15
Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 16
Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 17

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 21

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 22

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 30

Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’ - Sayfa 47

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü Astrolog Michaela’dan zeytindalı randevusu!Ünlü Astrolog Michaela’dan zeytindalı randevusu!
Zeynep Alkan’ın TikTok performansı olay olduZeynep Alkan’ın TikTok performansı olay oldu
Son Yaz’ın Yağmur’u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı!Son Yaz’ın Yağmur’u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı!
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı… Zulâl Atalay Laçin’in her şeyi sahteProfesör unvanıyla göreve başlamıştı… Zulâl Atalay Laçin’in her şeyi sahte
Güpegündüz sokak ortasında rezalet: Eski eşini dövdü, saçlarını kestiGüpegündüz sokak ortasında rezalet: Eski eşini dövdü, saçlarını kesti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Madonna İnstagram’a Karşı Meme Ucu İsyanı Başlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Astrolog Michaela’dan zeytindalı randevusu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Alkan’ın TikTok performansı olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Yaz’ın Yağmur’u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı… Zulâl Atalay Laçin’in her şeyi sahte
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güpegündüz sokak ortasında rezalet: Eski eşini dövdü, saçlarını kesti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
UEFA Sıralaması güncellendi! Galatasaray’ın galibiyeti sonrası kritik konum!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yağışlı hava 7-8 gün etkili olacak, sıcaklıklar 10 derece düşecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şans Oyunları Demirören’e Geçtikten Sonra Hiç Denetlenmemiş
SON DAKİKA HABERLERİ
43 kiloya kadar düşmüştü… Kanserle mücadele eden Şimal’den haber var!Kasım 25, 2021-1:49 pm
Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamışKasım 25, 2021-12:48 pm
Bakan Bilgin: Asgari ücrette uzlaşmaya yakınızKasım 25, 2021-12:27 pm
Türkmen güzelle teklifler yağdıKasım 22, 2021-4:13 pm
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk: Tek başıma mücadele ettimKasım 22, 2021-2:49 pm
Ünlü Astrolog Michaleya; Bella Ve Hadid’den(SOS) telefonu!Kasım 8, 2021-6:20 pm
Dizi sektörüne hızlı girişKasım 5, 2021-4:06 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !