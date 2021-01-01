Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’
Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir’in paylaşımına beğeni yağdı. Güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu, sosyal medyayı adeta salladı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ardından Aşk Taktikleri filmi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Demet Özdemir, iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla yürek hoplatıyor.
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle oyunculuktaki başarısını sergileyen Demet Özdemir, son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı ‘Aşk Taktikleri’ filmini çekmişti.
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Hayranlarının karşısına Netflix’te yayınlanacak olan yeni filmiyle çıkmaya hazırlanan Özdemir, Instagram’dan da sık sık paylaşım yapıyor.
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Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkı da takipçileriyle paylaşan Demet Özdemir, geçtiğiz aylarda ünlü şarkıcı ile tatile çıkmıştı.
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Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’i öpücüklere boğduğu fotoğraf sosyal medyayı sallamıştı.
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Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla güzelliğini ortaya koyan Özdemir, sosyal medyayı salladı.
İşte Demet Özdemir’in ‘Bir süre böyle 🌸’ notunu düştüğü o kare…
Demet Özdemir, iddialı paylaşımları ile de dikkat çekiyor.
İşte o paylaşımlardan bazıları…