Sosyete ve İş Dünyası GastroEkonomi Zirvesi’nde Eşsiz Bir Deneyim Yaşadı

Bu yıl beşincisi düzenlenen GastroEkonomi Zirvesi, gastronomi dünyasında sınırları zorlayan bir deneyime ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin önde gelen restoranlarının üye olduğu Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer liderliğinde gerçekleştirilen etkinlik, hem sosyetenin hem de iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Zirvede, Özlem-Gökhan Avcıoğlu çifti, Pelin Akın Özalp, Yonca Ebuzziya, Hande Can ve Selçuk Tümay gibi isimler de yer aldı. Ancak bu etkinliği diğerlerinden ayıran en dikkat çekici detay, konukların yemeklerini çatal ve bıçak kullanmadan, doğrudan elleriyle tatmasıydı. Ünlü şef Melih Demirel tarafından hazırlanan özel menü, katılımcılara yemek ile doğrudan temas kurma imkânı sunarak, gastronomi deneyimini tamamen farklı bir boyuta taşıdı.

Kaya Demirer, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:

“Lezzeti en saf haliyle konuklara sunduk. İnsan ile yemek arasındaki en temel bağa, dokunma duyusuna adanmış devrimci bir deneyim gerçekleştirdik.”

Etkinlik, bununla da sınırlı kalmadı. Zifiri karanlıkta yapılan ‘kör tadım’ deneyimi, katılımcılara tat ve dokunma duyularını ön plana çıkarma fırsatı sundu. Misafirler, yemeklerin aromasını ve dokusunu çatal-bıçak kullanmadan keşfederek, gastronomi dünyasında sıra dışı bir deneyim yaşadı.

Zirveye katılan sosyete ve iş dünyasının ünlü isimleri, lüks bir restoranda bir araya gelerek hem sosyal hem de gastronomik bir deneyim elde etti. Konuklar, etkinliğin kendilerine farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirterek, organizasyonu büyük bir beğeniyle tamamladı.

Etkinlik, gastronomi alanında inovatif yaklaşımların ve yaratıcı deneyimlerin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, sosyetede yemeğe dokunarak tatma trendinin öncüsü olma yolunda önemli bir adım attı.