Miyav Krizi: Sandal, Lvbel C5 ve Aydilge Çatışması

Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser veren Türk pop müziğinin sevilen ismi Mustafa Sandal, sahnede yaptığı bir espriyle gündeme oturdu. Sandal, genç rapçilerin kullandığı müzikal efektleri tiye alarak, “Miyav miyav mı yapsam dedim ama sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ deyip vazgeçtim” ifadelerini kullandı. Bu sözler, özellikle genç dinleyiciler ve rap müzik camiasında geniş yankı buldu.

Sandal’ın bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Tepkilerin odağında ise genç rapçi Lvbel C5 vardı. Lvbel C5, Mustafa Sandal’a yönelik sert bir paylaşım yaparak, “Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Spotify’dan dinleme sayısına baksın.” diyerek yanıt verdi. Bu açıklama, kuşaklar arası müzik anlayışları arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Tepkilerin büyümesi üzerine Mustafa Sandal sosyal medya hesabından açıklama yaparak ortamı yatıştırmaya çalıştı. “Sevgili kardeşim; Tıklansın diye havhav miyav yerine, kendi tarzımla Aşkına Destan’ı yaptım dedim sahnede. Dönemin mizacına eleştiriydi. Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem.” diyerek genç sanatçıya açık bir şekilde uzlaşı mesajı verdi.

Ancak bu sözlerin ardından tartışma tamamen dinmedi. Sessizliğini bozan bir başka isim ise alternatif müziğin güçlü sesi Aydilge oldu. Aydilge, sosyal medya paylaşımında isim vermeden Lvbel C5’e göndermede bulunarak, “Sürekli ‘arabam var, kadınlarım var, hepsi bende’ diyen birinin; ‘onun arabası var, maalesef ruhu yok’ diyen birini anlamasını beklemek zaten saçma olurdu. Bizler sahip olduklarımız değiliz. Onlar bizden alındığında geriye kalanız.” sözleriyle müzikte derinlik ve ruh vurgusu yaptı.

Aydilge’nin bu sözleri sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı, tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Kimi kullanıcılar Aydilge’nin sözlerini alkışlarken, kimileri bu çıkışın gerilimi daha da büyüttüğünü savundu.

Yaşanan bu gelişmeler, pop ve rap camiasındaki kuşak farkını ve müzik anlayışı çatışmasını bir kez daha gündeme taşıdı. Sanat dünyasında hangi isimlerin polemiğe dahil olacağı merakla bekleniyor.