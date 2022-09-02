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TFF’ye yapılan silahlı saldırıda flaş gelişme! Bakan Soylu açıkladı

TFF’ye yapılan silahlı saldırıda flaş gelişme! Bakan Soylu açıkladı
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02 Eylül 2022 - 16:09
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Silahlı saldırının TFF’deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi. TFF’nin binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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