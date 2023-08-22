Survivor yıldızı Sema Aydemir müdür yardımcısı oldu! ‘Böyle minnoş…’

Survivor yarışmasıyla tüm Türkiye’nin tanıdığı milli atlet Sema Aydemir, bir lisede müdür yardımcısı olarak göreve başladı. Aydemir, öğretmen olarak ilk karelerini de paylaştı.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran milli atlet Sema Aydemir, yeni işe başladı. Milli Atlet ve Survivor yıldızı Aydemir, bir spor lisesinde müdür yardımcısı olarak göreve başladı.

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2017 ve 2018 yılında Survivor ünlüler kadrosunda yer alan milli atlet Sema Aydemir 2022 yılında da Survivor All Star’a katılıp programa renk katmıştı.

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Survivor yarışmalarında gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Sema Aydemir, Survivor günlerini geride bıraktı ve yepyeni bir heyecana adım attı.

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Sema Aydemir Seyit Ateş Spor Lisesi’nde müdür yardımcısı olarak göreve başladı. Aydemir, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Göreve başlamasıyla ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Sema Aydemir şu notu düştü: “Bu kadar minnoş bir müdür yardımcısı gördünüz mü hiç?”

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“Hayırlısıyla görevime geri döndüm, yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Öğrencilerimle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum.”

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