Akşener’in masaya dönmesi… Bahçeli: Bir kere satan yine satacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Altılı masadaki ‘aday belirleme krizi’ hakkında yorumda bulunan Bahçeli, Akşener’e sert tepki gösterdi. Bahçeli, konuşmasında “Masayı devirene sandalye sunmak ilkesiz siyasettir. Masaya geri oturan söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? Bir kere satan yine satar, yine satacaktır.” dedi.

MHP lideri Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yurt içinde ve dışında televizyon ekranlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. Türkiye’miz son bir asrın en büyük felaketine maruz kalmış olsa da insan üstü mücadele kanalıyla yaralar sarılmaktadır. Devlet milletiyle bir olmuş, felaketten derin izlerin silinmeye hızlı bir şekilde başlanmış. Hatta şu ana kadar çok ciddi mesafeler alınmıştır. Yeni yüzyıl, ufkumuza çöken karabulutlar dağıtılmıştır. Bizim anlayışımızda kardeşlik orta paydaşlık noktasında insan insana dayanak hayattır. 85 milyon Türk vatandaşı aynı duyguyla kenetlenmiştir.

Başkaları polemik patağında debelenecek, biz huzur ve barışın manifestosunu yaşayacağız.

İnsanın en hayırlısı yine insana faydalı olandır. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. 46104 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 115 bin vatandaşımız da yaralanmıştır. Niyazım vefat eden vatandaşlarımıza Allah’ın rahmeti ile muamele etmesidir.

Deprem bölgesinde iş makineleri geceli gündüzlü faal halindedir. Hasarlı binalar yenilerinin yapılması üzere yıkılmaktadır. Kısa sürede 405 bin afet konutu ile 85 bin köy evinin inşa edileceği anlaşılmaktadır. Yerleşim yerlerinin ovalardan dağlara doğru kaydırılması ön görülmektedir. Depremden etkilenen şehirlerimizin her birinin coğrafi ve kültürel dokusuna uygun yeni master planı hazırlanmaktadır. Yeni yapılacak konutların güvenli şehir üçgeni çerçevesinde zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyeceği şekilde açıklanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 politika kuruluna 10.’su olarak afet yönetimi politikalar kurulunun eklenme tercihi de takdirle karşıladık.

Her şeyden evvel deprem gerçeğini kabul ederek buna karşı köklü tedbirler geliştirmek dayanıklı binalar inşa etmek bundan sonra vazgeçilmeyecek hedefimizdir. Yıkık, acil yıkılacak ve ağır 230 bin binada 645 bin bölümün tespit edildiği dikkaktle tekrif edildiğinde önümüzdeki kısa sürede yapılması gereken çok iş olduğu görülmüştür.

Cumhur ittifakı bu yükün altından kalkmaya yeni bir hayatı kurmaya muktedirdir.

Bizim sevdamız Türkiye’dir. Vakit kaybedemeyiz. Aziz milletim sıra sende diyerek sesleniyoruz.

Çok dikkatli, temkinli ve sorumlulukla hareket edeceğiz. Soğuk kanlılıkla hareket edeceğiz. Derin acılar yüreklerimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız. Sağ duyumuzu koruyacağız.

Milletimizle her alanda iç içe olacağız. Adayımız belli, kararımız net diyeceğiz. Özellikle hatırlatmak isterim ki milliyetçilik gözyaşından itibaren bir duygu seli değildir.

Bizim siyasetimizin uygulama alanı Türkiye’dir. MHP’nin siyaset anlayışının öznesi insan, nesnesi devlettir. Biz insanı merkeze alarak, insan için yola çıkmış kutlu bir davanın 54 yıllık bir siyasetin insanlarıyız. Başkaları gibi devletle, milletle sorunumuz olmamıştır, olmaması da beklenmemelidir.

MHP, kendisini millet üstü görenlerin dayatması görenlerin karşısında her zaman milletinin yanında yer almıştır.

MHP, milletimiz için ön gördüğü tehlikeler karşısında bugün de yarın da sonuna kadar direnecek, her bedeli ödemeye hazır olacaktır.

Cumhur İttifakı yalnızca bir seçim ittifakı değildir. İttifakımızda parti çıkarları değil Türkiye’nin çıkarları esastır.

2053 ve 2073 vizyonlarını adım adım tesis edecektir. 14 Mayıs 2023 tarihinde millet kesin hükmünü sandıkta gösterecektir.

Toplumsal kaos çıkarılmasına çanak tutan sinsi bir provokasyon senaryosu devamlı körüklenmektedir.

Altılı masanın iflah olmaz krize yakalandığı bu günlerde sokakları tahrik etmeye Türk Kürt karşıtlığını üretmeye çalışanların olduğu ortadadır. Trübünlerdeki seslendirilen ‘hükümet istifa’ sloganları Türkiye düşmanları tarafından sipariş edilen toplumsal hadisselere kapı aralayacak karanlık bir planıın ön hazırlığıdır.

Türkiye sokakta bulunmadı, trübünlerde kurulmadı. Türk milletinin acılı dönemini istismara kalkışanlar zilleti siyasetten toplumsal zemine indirmeye çalışanlar karşılarında Cumhur ittifakını ve MHP’yi bulacaklardır.

Geçtiğimiz hafta sonu Bursaspor ve Diyarbakırspor arasında oynan müsabaka esnasında tribünlerde sallanan provokatif görsellerin sporun ahlak ve doğasına aykırı olduğu herkesin malumudur. Bize göre Amed diye bir yer yoktur. Amedspor diye bir klüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakırspor’un Amedspor diye isimlendirilmesi bizim için yok hükmündedir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlaıyorum, milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Çıkan olayların Kürt kardeşlerimle ilişkilendirilmesi cinayettir.

AKŞENER’İN MASAYA DÖNMESİ: BİR KERE SATAN YİNE SATAR

1 yıldır cumhurbaşkanı adayını yıpranmasın diye açıklamayıp, 1 günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalleridir. Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp, 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler, ilkesizliğin ana damarıdır.

Masayı devirene sandalye sunmak ilkesiz siyasettir. Masaya geri oturan söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? Bir kere satan yine satar, yine satacaktır.

Oturduğu eğri bacaklı masayı kumar masası, noter masası diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir.

İttifak yaptığı partinin mensuplarını isyana çağırmak, ilkesizliğin siyasi ahlak eksikliğinin fermanı değil de nedir. Kazanamaz dediği adayın yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değildir de nedir.

Makam ve mevki pazarlığı ile masaya geri oturan İP başkanı insanımızın yüzüne utanmadan sıkılmadan nasıl bakacak.

Bir kere satan yine satar, yine satacaktır.

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