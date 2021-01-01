Akşener’den Erdoğan’a Başbakanlık Yanıtı

Erdoğan, “başbakan adayıyım” diyen Akşener’e, “HDP, Millet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir” demişti. Akşener’den Erdoğan’a yanıt gecikmedi.

Başbakan adaylığını açıklaması üzerinden kendisine yüklenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Erdoğan A-Haber izlemeye devam etsin. Seçim sonuçlarını da A-Haber ekranlarından izler artık. Dedikodularla kaybedecek vaktimiz yok” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef aldı. Erdoğan, Akşener’in “Başbakanlığa adayım” sözlerine yönelik, “Hayali bir makama taliptir. HDP gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yönetildiği ve yönetileceği aşikarken, bu tartışmaların gündeme getirilmesinin ardında bu veto vardır” dedi.

Gazeteci, yazar Murat Yetkin’e konuşan Akşener de Erdoğan’a verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“Bizim dedikodularla, iftiralarla, gıybetle kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaş bizden çözüm bekliyor. Biz de vatandaşla iç içe olmaya, onların dertlerini dinlemeye devam edeceğiz.

Erdoğan A-Haber izlemeye devam etsin. Seçim sonuçlarını da A-Haber ekranlarından izler artık. Dedikodularla kaybedecek vaktimiz yok.”