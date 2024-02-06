Fenerbahçe’ye Fred’den iyi haber

Samsunspor maçında sakatlanan Fred’den Fenerbahçe’ye iyi haber. Tedavisi süren Fred’in sahalara dönüş maçı da belli oldu.
Fenerbahçe’nin sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan Fred’in durumu iyiye gidiyor. Brezilyalı orta sahanın çekilen MR’ından sonra koşulara başlaması uygun görüldü.
Fred yaklaşık 2 hafta daha bireysel çalışacak ve yeniden kontrole girecek. Tam iyileşme gözlemlenmesi halinde takımla çalışmalara başlayacak.
HEDEF KASIMPAŞA MAÇI
Sağlık ekibi Brezilyalı yıldızın sahalara dönüşüyle ilgili koyduğu hedef maç ise 27. haftadaki Kasımpaşa mücadelesi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Fred gol sevinci yaşayamazken 6 asistlik skor katkısı verdi.