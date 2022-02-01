HÜLYA AVŞAR’DAN MUHTEŞEM SAHNE PERFORMANSI

HÜLYA AVŞAR’IN ELİNDEKİ KINALAR DİKKAT ÇEKTİ. HÜLYA AVŞAR’IN ELİNDEKİ KINALAR DİKKAT ÇEKTİ.

Buğulu sesi ve kusursuz güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Hülya Avşar, önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da harika bir geceye imza attı.

Rezervasyonların saatler öncesinde dolduğu gecede siyah transparan ve derin bacak dekoltesi ile herkesi büyüleyen Hülya Avşar, güzelliği ve renkli dans şovlarıyla misafirlerine görsel şölen yaşattı.Hülya Avşar’ın eline yaktığı kınalar ise gözlerden kaçmadı.

Hülya Avşar yeni çıkan ve büyük beğeni toplayan şarkısı “Sen Aşk Mısın”ı ilk defa canlı olarak sahnede söyleyen Hülya Avşar’ı hayranları dakikalarca alkışlandı. Birbirinden güzel şarkıları, salonu dolduran hayranları ile seslendiren ve iki saat sahnede kalan Avşar, sevenlerinin alkışlarıyla geceyi noktaladı.