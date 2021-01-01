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Akşener’den Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması

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Akşener’den Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
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16 Eylül 2021 - 17:20
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek adayla gidilmesi gerektiğini söyledi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili gündem, siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek adayla gidilmesi gerektiğini söyledi.

Zeyrek’in aktardığına göre Akşener, adaylık için ismi geçen CHP’lileri konuşmasının doğru olmayacağını süreci farklılıkları değil, müşterekleri konuşarak götürmek niyetinde olduklarını ifade etti.

MİLLET İTTİFAKI’NIN ADAYI KİM OLACAK?
Akşener, Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin olarak, “Ben tek adayla gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ve o adayın belirlenmesi sürecini ben tıkamayacağımı söyledim” dedi.

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