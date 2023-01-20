Eski Adalet Bakanı’ndan çarpıcı seçim tarihi çıkışı! ‘14 Mayıs’ta yapılırsa…’

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 14 Mayıs’ta yapılması halinde yeni seçim yasasının uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin bu tartışmayı değerlendirdi. Türk’e göre seçimler bu tarihte yapılırsa yeni yasa uygulanmak zorunda.Habertürk’e konuşan Türk’ün görüşü şöyle:
“Seçimlerin başlangıç tarihi ile seçim günü karıştırılıyor. Yeni kanun 6 Nisan günü yürürlüğe girer. Eğer 14 Mayıs’ta seçim yapılırsa, yeni kanunun hükümleri uygulanır. Ayrıca yeni yasanın 12’nci maddesine göre il ve ilçe seçim kurulları da oluştu. Hem de 6 Nisan’da bir yılı dolacak yeni yasaya göre oluşturuldu. Bu seçime ilişkin hazırlık sürecini ifade eder. Barajın ve seçime ilişkin asıl hükümlerin devreye girmesi ise oy verme günü esas alınarak hesaplanır.”