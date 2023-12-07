Akşener, Mansur Yavaş’ı mı hedef aldı?

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimleri öncesi CHP’nin ittifak teklifine olumsuz yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında okuduğu şiirle dikkatleri üzerine çekti. Nihal Atsız’ın “Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür” dizelerini okuyan Akşener’in “Korkak yavaş” ifadesini üstüne basa basa okuması salonda alkış tufanı koparttı. Akşener’in bu şiirle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
AKŞENER İTTİFAK KARARIYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin yerel seçimde ittifak teklifine olumsuz yanıt verilmesinin ardından konuya ilişkin Akşener “Bir taraf başka türlü hakaret ediyor, öbür taraf başka türlü hakaret ediyor. Ortak noktaları, bizim hür ve müstakil olarak seçime girmemizi engellemek” dedi.
“MANDA VE HİMAYE TUZAĞINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”
Akşener, “Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip, sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz.” diye konuştu.
KÜRSÜDE OKUDUĞU ŞİİR DİKKAT ÇEKTİ
Kürsüde Nihal Atsız’dan bir şiir de okuyan Akşener, “Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş. Erlere meydan görünür” dizelerini üstüne basa basa tekrarlarken sarf ettiği “Korkak yavaş” ifadeleri salonda büyük bir alkış tufanının kopmasına neden oldu.
YAVAŞ’A GÖNDERME Mİ?
Bu sözler kısa sürede gündem oldu ve Akşener’in, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a gönderme olduğu yorumları yapıldı. Bu yorumlara eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı ve “Meral Akşener’i ilk kez alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ’DEN ‘YAVAŞ’ AÇIKLAMASI
Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı. Zorlu yaptığı açıklamada, “Bugün TBMM Grup Toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yapmış olduğu konuşmasında daha önce de farklı vesilelerle olduğu gibi Merhum Hüseyin Nihal Atsız’a ait bir şiirden bazı alıntılar yapılmıştır. Ancak söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz.” ifadelerine yer verdi.