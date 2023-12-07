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Akşener, Mansur Yavaş’ı mı hedef aldı?

Akşener, Mansur Yavaş’ı mı hedef aldı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Aralık 2023 - 18:17
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Nihat Atsız’ın bir şiirini okuyarak tüm dikkatleri üzerine çekti. “Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür” dizelerini üstüne basa basa okuyan Akşener’in “Korkak yavaş” ifadesini kullanmasıyla salonda alkış tufanı koptu. Akşener’in kürsüde okuduğu şiirle ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından İYİ Parti’den açıklama geldi.

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