Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kulisleri sallayan ittifak hakkında yeni gelişme!

Kulisleri sallayan ittifak hakkında yeni gelişme!
0 views
07 Aralık 2022 - 16:30
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4 partinin sürdürdüğü çalışmalarla ilgili son bilgileri vererek “temel konularda anlaşma” mesajı verdi. İnce; Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti’den oluşması beklenen ittifakın Anıtkabir’de yapacağı ortak açıklamayla ilgili de konuştu.

Siyaset kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri de 4 partinin bir arada kuracağı yeni siyasi ittifak. İttifakın oluşturan partilerden Memleket Partisi’nin genel başkanı Muharrem İnce süreçle ilgili konuşurken “Bütün konularda anlaşırsak milletin önüne çıkıp açıklayacağız” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, ittifak açıklamasını Anıtkabir’de yapacaklarını dile getirmişti. İttifakın ne zaman kesinlik kazanacağı merakla beklenirken İnce, canlı yayında siyasetin gündemini hareketlendirecek önemli açıklamalara imza attı.

CHP’YE GERİ DÖNECEK Mİ?

İnce, Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmeleri paylaşıp soruları yanıtladı. Ayrıldığı CHP’ye geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya İnce’nin yanıtı “Memleket Partisi’ni 1. parti yapalım, sonrasını konuşuruz” şeklinde oldu.

“HER KONUDA MUTABIK DEĞİLİZ”

Kurulması beklenen yeni ittifak partilerinin yürüttüğü çalışmalara değinen İnce, şunları söyledi:

“Temel konularda anlaştığımızı söyleyebilirim. 4 parti konuşuyoruz. Her konuda mutabık değiliz ama anlaştığımız konuları alt alta yazıyor, netameli konuları tartışıyoruz. Bütün konularda anlaşırsak milletin önüne çıkıp bunları açıklayacağız.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaftancı’dan İmamoğlu’na çarpıcı açıklama!Kaftancı’dan İmamoğlu’na çarpıcı açıklama!
Dünya Macron’un açıklamalarını konuşuyor… Fransız lidere sert tepkiDünya Macron’un açıklamalarını konuşuyor… Fransız lidere sert tepki
Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye sert ‘market’ çıkışı! ‘128 milyar doları da…’Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye sert ‘market’ çıkışı! ‘128 milyar doları da…’
Altılı Masa’nın ‘kabine’ formülü ortaya çıktı! Ne kadar oy alınırsa o kadar da…Altılı Masa’nın ‘kabine’ formülü ortaya çıktı! Ne kadar oy alınırsa o kadar da…
Cumhur İttifakı ile ilgili aylar sonra bir ilk! Son anketin sonuçları dikkat çekti…Cumhur İttifakı ile ilgili aylar sonra bir ilk! Son anketin sonuçları dikkat çekti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da polislerle tartışma kavgaya dönüştü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kulisleri sallayan ittifak hakkında yeni gelişme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyete Bu Olayı Konuşuyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EYT’li milyonlara 15 madde uyarısı geldi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çiçek Taksi’nin güzel polisi Gül Gölge’nin son haline bir bakın!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şahan Gökbakar’dan sürpriz Recep İvedik açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Portekiz – İsviçre maçında neden yedek kaldı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’den ‘yumruklu kavga’ sonrası bütçe görüşmeleri kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ağrı’da 10 zincir market kapatıldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kızıl Gezegen’den ezber bozan keşif… 3.4 milyar yıllık sır perdesi aralandıAralık 2, 2022-4:25 pm
Bir sahte doktor skandalı daha! Ambulansla hasta naklederken yakalandıAralık 1, 2022-2:44 pm
Meteoroloji uzmanı uyardı: Sibirya soğukları geliyor! Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışı bekleniyorAralık 1, 2022-2:42 pm
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladıKasım 16, 2022-12:27 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !