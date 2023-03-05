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Son Dakika: Galatasaray’da Fernando Muslera kararı

Son Dakika: Galatasaray’da Fernando Muslera kararı
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05 Mart 2023 - 12:20

Tarak kemiğine yük binmeden çalışan Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında oynatılmayacak. Uruguaylı kaleci, mart sonundaki milli aradan sonra Adana Demir maçında eldivenleri alacak.

Süper Lig’de 5 Şubat’taki Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera’nın sağ ayak sırtı kemiklerinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmişti.

20 gün koltuk değneği ile hareket eden Muslera’nın tedavisi sona erdi. Teknik heyet, Uruguaylı 1 numarayı %100 hazır olmadan oynatmama kararı aldı.

RİSKE EDİLMEYECEK

Fanatik’in haberine göre; Muslera, 11 Mart’taki Kasımpaşa maçında riske edilmeyecek. Milli ara öncesi oynanacak Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kaleyi Okan Kocuk koruyacak.

MİLLİ ARA SONRASI DÖNECEK

Tarak kemiğine yük binmeden çalışmalarına devam eden Muslera, en fazla 2 maç kaçıracak. Deneyimli kaleci, mart ayı sonundaki milli aranın ardından eldivenlerini geri alacak ve ligdeki Adana Demirspor ile kupadaki Başakşehir maçlarına çıkacak.

12 SEZONDA 58 MAÇ KAÇIRDI!

2012-13 sezonunda G.Saray forması giymeye başlayan Fernando Muslera, sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılıların 58 maçını kaçırdı.

Toplamda 443 mücadelede görev alan Uruguaylı file bekçisi 476 gol yerken 154 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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