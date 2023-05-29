Erdoğan’la devam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tarihte bir ilk olan ikinci tur seçimi rakibi CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık 4 puan önünde tamamladı. YSK Başkanı geçici sonuçlara göre Erdoğan’ın kazandığını duyurdu.

NEFESLERİN tutulduğu cumhurbaşkanlığı seçimleri dün yapılan ikinci turla tamamlandıSeçimin ilk turunda Erdoğan yüzde 49.52 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88’de kaldı. Yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan ikinci turda Erdoğan’ı destekledi. İlk tur öncesi yarıştan çekilen Muharrem İnce ise tarafsız kaldı. İlk turda yüzde 50 artı 1’i yakalayamayan Erdoğan, ikinci tura Meclis’te Cumhur İttifakı çoğunluğunun moraliyle katıldı.

OY KAYBETMEDEN KAZANDI

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52.6 oy alan Erdoğan, bu seçimde de oy oranını koruyarak yüzde 52.14 ile yeniden seçildi. Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte bugüne kadar genel ve yerel seçimler ile referandumlarla 17’nci Seçim başarısına ulaşmış oldu. Kılıçdaroğlu ise ilk tura göre oy oranını yüzde 47.86’ya çıkarmasına karşın kaybetti.

KATILIM YÜZDE 84.29’A DÜŞTÜ

İlk turdaki yüzde 86.98’lik katılım oranı bu kez yüzde 84.29’a düştü. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da seçime katılımın ülke geneline kıyasla daha düşük olması da dikkat çekti. İkinci tur öncesinde liderler katılımın düşük olmaması konusunda seçmenlerini sık sık uyarmıştı.

YSK BAŞKANI: ERDOĞAN KAZANDI

YSK Başkanı Ahmet Yener, 2. tur geçici sonuçlarına göre Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını kazandığını açıkladı. Yener, sandık açılma oranının yüzde 99.43 olduğu belirterek, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.86 oy aldı” dedi. Yener’in verdiği bilgiye göre yurtiçi ve yurtdışında Erdoğan 27 milyon 513 bin 587, Kılıçdaroğlu 25 milyon 260 bin 109 oy topladı. Yener, “An itibarıyla sisteme girilmeyen 809 bin 20 oy miktarının cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüştür” dedi. Kesin sonuçlar 1 Haziran’da açıklanacak.

ERDOĞAN’IN 17’NCİ SEÇİM ZAFERİ

– Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile birlikte bugüne kadar 17’nci seçim başarısına ulaşmış oldu.

– 27 Mart 1994 yerel seçim: Yüzde 25.19

– 3 Kasım 2002 genel seçim: Yüzde 34.28

– 29 Mart 2014 yerel seçim: Yüzde 42.87

– 22 Temmuz 2007 genel seçim: Yüzde 46.06

– 21 Ekim 2007 referandum: Yüzde 68.95

– 29 Mart 2009 yerel seçim: Yüzde 38.39

– 12 Eylül 2010 referandum: Yüzde 57.88

– 12 Haziran 2011 genel seçim: Yüzde 46.58

– 30 Mart 2014 yerel seçim: Yüzde 45.5

– 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi: Yüzde 58.02

– 7 Haziran 2015 genel seçim: Yüzde 40.87

– 1 Kasım 2015 genel seçim: Yüzde 49.49

– 16 Nisan 2017 referandum: Yüzde 51.41

– 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi: Yüzde 52.59

– 31 Mart 2019 yerel seçim: Yüzde 44.33

– 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi: Yüzde 49.24

– 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur: Yüzde 52.12 (Resmi olmayan sonuçlara göre).

SANDIKLARINDAN BİRİNCİ ÇIKTILAR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 2. tur için oyunu İstanbul Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Erdoğan’ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 351’i oy kullandı. Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na 134 oy çıktı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Kılıçdaroğlu da 2’nci tur için Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu’nda 4221 numaralı sandıkta oy kullandı. 318 seçmenin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu’na 224 oy, Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ise 90 oy çıktı. Sandıktan 2 oy boş çıkarken, 2 oy da geçersiz sayıldı.14 Mayıs’ta yapılan seçimde Kılıçdaroğlu’na 229 oy, Erdoğan’a 90 oy, Sinan Oğan’a ise 6 oy çıkmış; 5 oy boş çıkarken, 1 oy da geçersiz sayılmıştı.

Sonuçların belli olmasıyla birlikte Erdoğan taraftarları ellerinde bayraklarla yollara çıkıp zafer turu attı.

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