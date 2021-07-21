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Eski Aşkı İçin Neler Söyledi

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Eski Aşkı İçin Neler Söyledi
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21 Temmuz 2021 - 11:24
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Yeliz Şar, 2019 yılında aşk yaşadığı Sadettin Saran ile yeniden birlikte mi? Ünlü oyuncuya bu soru soruldu. İşte detaylar…

Yeliz Şar, Sadettin Saran sorusuna bakın ne yanıt verdi

10 dakika kaldığı mağazadan kendine yeni bir gözlük alan Yeliz Şar, kapıda gazetecileri görünce şaşırdı.

“PANDEMİ ZORLU GEÇİYOR”

Pandemi nedeniyle uzun süredir setlerden uzak kalan Şar, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Pandemi biraz zorlu geçiyor. Uzun süredir evdeyiz. Kadir Doğulu ile birlikte oynadığımız tiyatroyu yarım bırakmak zorunda kaldık. Sahnelerden uzak kalmak bizler için zor oldu. Bu süreçte en çok sahneleri özledim.”

SADETTİN SARAN SORUSU GÜLÜMSETTİ
Yeliz Şar’a geçtiğimiz günlerde basında çıkan “Sadettin Saran’ı unutamadı” haberleri soruldu. Güzel oyuncu, “Sadettin Saran’ın fotoğrafına yorum yaptınız. Kendisi de kalp emojisi gönderdi. Tekrardan birliktelik var mı?” şeklindeki soruyu duyunca gülümsemekle yetindi.

Yeliz Şar’ın yakın çevresine “Benim aklım hala onda. Hikâyem yarım kaldı” dediği ve gelen aşk tekliflerini geri çevirdiği iddia edildi.

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