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AKP’li başkanın Ferrari videosuna tepki yağdı! Yorumlar üzerine videoyu sildi!

AKP’li başkanın Ferrari videosuna tepki yağdı! Yorumlar üzerine videoyu sildi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 9:40
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun, TOGG ve Ferrari’yi kıyaslayarak yaptığı araba yarışı videosu sosyal medyada tartışma yarattı. Ülke gündemindeki ekonomik sıkıntıların yanı sıra, kadın ve çocuk cinayetleri, diğer yandan iç siyasetteki tartışmalar ve Filistin’de yaşananlar hatırlatıldı.

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