AKOM Duyurdu: İstanbul’a Kar Yağışı Geliyor!

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan soğuk hava dalgası, İstanbul’a kar yağışını getiriyor. AKOM, sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceğini ve kar yağışı beklendiğini açıkladı. Özellikle soğuk hava dalgası, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli gibi şehirlerde etkili olduktan sonra İstanbul’a da yaklaşmış durumda.Mart ayının sonlarına doğru yaza merhaba diyerek ısınan hava, Nisan ayında sürpriz bir şekilde yerini soğuk havaya bıraktı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, kışı İstanbul’a geri getirdi. Dün Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde etkili olan kar yağışı, İstanbul’a kadar ilerledi. Bugün ise şehri ayaza kesen soğuk bir hava bekleniyor.AKOM, İstanbul’daki beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul’da sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği, yer yer gök gürültülü sağanak yağışın ardından kar yağışının görüleceği bildirildi.Yarından itibaren sıcaklıklarda hissedilir derecede bir düşüş yaşanacak. Perşembe günü yağmurla başlayan yağışlı hava kütlesi, cuma günü karla karışık yağmur ve cumartesi günü ise aralıklı sağanak yağış bırakacak. Bugün İstanbul’da en yüksek sıcaklık 11 derece, gece ise 5 derece civarında olacak. Yarın sıcaklıklar en yüksek 9, en düşük ise 3 derece olacak. Perşembe günü 11 derece, cuma günü ise 6 derece en yüksek, 2 derece en düşük sıcaklıklar bekleniyor. Cumartesi günü ise sıcaklıklar 8 dereceye kadar yükselecek. Pazar günü 11 derece, pazartesi günü ise 13 derece bekleniyor. Önümüzdeki hafta sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyor.Kaynak: www.medyaradar.net