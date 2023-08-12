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Uzun süredir ekranlarda yoktular! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal’ın bölüm başı ücretleri şok etti

Uzun süredir ekranlarda yoktular! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal’ın bölüm başı ücretleri şok etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Ağustos 2023 - 14:32

Uzun süredir dizilerde rol almayan Kenan İmirzalıoğlu ve Özge Özpirinçci’nin yanı sıra, oyunculuğa geri dönen Özgü Namal’ın da bölüm başı ücreti açıklandı.

Uzun süredir ekranlarda yoktular! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti - Sayfa 1

Dizi yıldızlarının bölüm başı ücretleri şaşırtmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu, Özgü Namal ve Özge Özpirinçci’nin dizi ücretleri merak konusu oldu.

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Uzun süredir ekranlarda yoktular! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti - Sayfa 2

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisindeki bölüm başı ücreti ise duyanları hayrete düşürdü.

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Uzun süredir ekranlarda yoktular! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti - Sayfa 3

İmirzalıoğlu, yeni projesinde usta yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışacak.

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Uzun süredir ekranlarda yoktular! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti - Sayfa 4

Özellikle son dönemde ekranlarda sıkça gördüğümüz bu üç ismin bölüm başına aldığı ücretler, sektördeki diğer oyuncularla kıyaslandığında oldukça dikkat çekti.

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Uzun süredir ekranlarda yoktular! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti - Sayfa 5

1 MİLYON 300 BİN LİRA

2. Sayfa’nın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 1 milyon 300 bin lira alacak.

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Uzun süredir ekranlarda yoktular! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti - Sayfa 6

9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle anlaşan Özgü Namal da bölüm başına 750 bin lira kazanacak.

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Uzun süredir ekranlarda yoktular! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti - Sayfa 7

O3 Medya ile anlaşma imzalayan yeni projesi Sandık Kokusu ile yeni sezonda ekranlara dönecek Özge Özpirinçci ise, bölüm başına 700 bin lira alacak.

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Uzun süredir ekranlarda yoktular! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti - Sayfa 8

UZUN SÜREDİR EKRANLARDA YOKTULAR
Ünlü oyuncular uzun süredir ekranlarda yer almıyordu. Kenan İmirzalıoğlu yalnızca Kim Milyoner Olmak İster programını sunuyor, herhangi bir projede yer almıyordu.

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Uzun süredir ekranlarda yoktular! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti - Sayfa 9

Özgü Namal ise evlenip Bodrum’a yerleşmiş ve oyunculuğu bırakmıştı. Eşinin vefatının ardından bir süre sonra oyunculuğa geri dönen Namal, Kızıl Goncalar ile izleyiciyle buluşacak.

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Uzun süredir ekranlarda yoktular! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti - Sayfa 10

Özge Özpirinçci ise kızı Mercan’ın doğumu ile birlikte ekranlara kısa süreli bir ara vermişti. Son olarak Fox TV’de karşımıza çıkan Özpirinçci, Sandık Kokusu dizisiyle ekrana dönecek.

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