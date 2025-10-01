Akın İpek’in Satılamayan Yalısı Beyaz Köşk Nihayet Satıldı

FETÖ firarisi ve Koza İpek Holding’in sahibi Akın İpek’e ait İstanbul Boğazı’nın değerli yalılarından Beyaz Köşk, çıkarıldığı üç ihale sonrası dördüncü ihalede satıldı.
Satış Detayları
Dördüncü ihalede KDV dahil 1 milyar 116 milyon TL bedelle alıcı bulundu.
Önceki üç ihalede alıcı çıkmamıştı.
Satış işlemi, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a bildirildi.
KAP Açıklaması
Koza Altın, ihaleyle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:
İhale, 11 Eylül 2025 tarihinde açık teklif ve açık artırma usulü ile gerçekleştirildi.
En yüksek teklif yönetim kurulu onayının ardından tapu devri kısa sürede tamamlanacak.
Alıcıya ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Beyaz Köşk’ün satışıyla birlikte, uzun süredir satılamayan yalı nihayet el değiştirmiş oldu.