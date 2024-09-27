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AK Parti’de flaş karar: Kimler görevden alınacak?

AK Parti’de flaş karar: Kimler görevden alınacak?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Eylül 2024 - 16:02

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, AK Parti’de başlayan olağan kongre süreci ve AK Parti’deki değişimle ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamalarını yazısına taşıdı.

Hürriyet Gazetesi’nin geleneksel sabah kahvaltısına katılan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Acil çözüm bekleyen noktalara çözüm üretmekle beraber iyileşmeyi de beraberinde getirmemiz lazım. Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir. Bu tür yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır” dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Güler’in ziyaretini köşesine taşıdı. Fırat, Güler’in “AKP ile CHP’nin parlamenter sisteme dönmek için çalıştığı, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olacağı, Özgür Özel’in ise Başbakanlık koltuğuna oturacağı iddiası”nı kesin bir şekilde yalanladığını yazdı. Fırat, Güler’in şunları söylediğini aktardı:

“Erdoğan’ın yerine kim gelecek diye bir şey olmaz, bir daha Ahmet Davutoğlu örneği yaşanmaz. 2030’a doğru tüm dünyada yapılan hesaplar var. Bu nedenle de Erdoğan’ın liderliği çok önemli.”

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