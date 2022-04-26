‘AK Parti’de 2. parti sorunu’ iddiası! ‘Bahçeli Erdoğan’ı bitirdi…’

Bugünkü köşesinde Cumhur İttifakı’na değinen Gazeteci Sedat Bozkurt, MHP lideri Bahçeli’nin her konuda memnuniyetinin Erdoğan’ı bitirdiğini vurguladı. Bozkurt’a göre AK Parti, Kürt seçmen için 2. parti olma şansını yitirdi.

Sedat Bozkurt, bugünkü köşe yazısında Cumhur İttifakı hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Bozkurt, AK Parti’nin ‘sığınmacılar’ ve ‘Kürt sorunu’ başta olmak üzere birçok konuda Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP ile aynı noktaya gelmesinin seçmende soru işareti yaratmaya devam ettiğini ve bunu partiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga’da yayımlanan yazısında son gelişmeleri şöyle değerlendirdi.

“AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sürekli olarak 6 partiden oluştuğunu her toplantıda servis edilen fotoğraf karesi ile de anladığımız Millet İttifakı’nın 7’nci bileşeni olduğunu ve onun da sürekli olarak masanın altında bulunduğunu dile getiriyorlar. Bunu hep tekrarlıyorlar. HDP’yi Millet İttifakı ile bir arada gösterme çabasının politik bir niyetle olduğunun da altını çizelim. Son günlerde artmasına tanıklık yaptığımız terör eylemlerini de aklımızın bir kenarında, henüz unutmadığımız seçim sonuçlarına etki eden ve tanıklık yaptığımız bir süreçle birlikte hep tutalım. Oysa açık bir biçimde, masanın altında olduğu söylenen HDP, 3’üncü bir ittifak olarak hayli yol aldığını ve 6 ayrı politik yapıyla birlikte olduğunu defalarca açıkladı. Ama mesele değil, Cumhur İttifakı konumlandığı yerden “HDP masanın altında” demeye devam edecektir.”

“(…) MHP ile Bahçeli’nin iktidardaki bugünkü varlığının ve etkisinin ben görünenden daha ciddi ve büyük olduğunu düşünenlerdenim” diyen Bozkurt, şöyle devam etti:

Bahçeli’yi biraz tanıdığımı zannettiğim için söyleyebilirim, 99 gül ile yaşanan magazin tartışmaları bizzat Bahçeli’nin Erdoğan ile paylaşarak gerçekleştirdiği ‘medyaya konuşacak malzeme çıksın’ kurgusudur. Ve amacına da ulaşmıştır.

‘MHP, AKP’Yİ POLİTİK OLARAK KENDİ ÇİZGİSİNE GETİRMİŞ, BÜROKRASİDE HEDEFLEDİĞİ AMACA ULAŞMIŞ GÖZÜKMEKTE’

MHP, AKP’yi politik olarak kendi çizgisine getirmiş bürokraside de hedeflediği amaca ulaşmış gözükmektedir. AKP’nin özellikle Kürt meselesinde siyaset yapma alanını tamamen kısıtlamıştır. Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin bir düzenleme AKP tarafından dile getirildiği anda MHP hemen buna karşı çıkmaktadır.

‘MHP’NİN SİTEME AKP’DEN DAHA SIKI SAHİP ÇIKMASI İLGİNÇ’

1 ay kadar önce Ankara’da billboardlar MHP’nin Cumhurbaşkanlığı sistemini savunan afişleriyle dolmuştu. Nedeni muhtemelen Cumhur İttifakı içinde gündeme gelebilecek bir cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin tartışmada ön almaktı. MHP’nin sisteme AKP’den daha sıkı sahip çıkması ilginçtir. Sonuçta tabanında ciddi sıkıntılar barındırsa da MHP, Cumhur İttifakı’ndaki pozisyonundan memnundur ve bunu değiştirmeyi düşünmemektedir. Gündeminde de erken seçim de yoktur.

‘AKP, KÜRTLERİN 2. PARTİSİ OLMA NİTELİĞİNİ KAYBETMEK ÜZERE’

MHP’nın bu memnun olma hali doğal olarak AKP’de sıkıntı yaratmaktadır. Kürtlerin 2’nci partisi olma niteliğini kaybetmek üzeredir AKP. Hem de ciddi oy kayıpları yaşadığı bu dönemde. Bu tablo Kürt oylarına çok ihtiyaç duyulan seçimler için büyük risk oluşturmaktadır. Parti yöneticilerinden sadece Numan Kurtulmuş son dönemde Güneydoğu illerini ziyaret ederek parti faaliyeti yapabilmiştir. Onun kullandığı dil de AKP’ye halen ait olmayan SP ve Has Parti döneminde kullandığı ve Kürt seçmende çok olumlu etki yaratan dildir.

Milli Görüş’ün etkisinin AKP tabanında halen varlığını sürdürdüğünün tek işareti Kurtulmuş’un teşkilata moral veren ziyaretleri değil doğal olarak. AKP’in ve Erdoğan’ın önemini daha çok anlatmış olmasına karşın medyada sadece eleştirileri haber olan Bülent Arınç’ı da unutmamak lazım. (…)