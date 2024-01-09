‘İstanbul’daki barış görüşmelerine’ dair flaş iddia! ‘Türkiye teklifte bulunacak…’

Başkent Ankara’da, Türkiye’nin 2024 yılı dış politika hedeflerini değerlendiren diplomatik bir kaynak, Türkiye’nin bu yıl Rusya ve Ukrayna arasında barışı öngören İstanbul müzakere sürecini yeniden başlatmayı teklif edeceğini söyledi.

Ukrayna’daki çatışmayı çözmek adına yürütülen arabuluculuk çabalarının Ankara’nın 2024’teki dış politika hedefleri arasında yer aldığına vurgu yapan diplomat, Sputnik’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin taraflara İstanbul müzakere sürecini yeniden başlatmayı teklif edeceğine değindiği demecini şu şekilde sürdürdü:

“Ukrayna’daki ihtilafın çözümü Türkiye’nin dış politikasında bir önceliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan), İstanbul barış görüşmelerinin yeniden başlaması, Rusya ve Ukrayna liderlerinin bir araya gelmesi için Türkiye’nin her türlü arabuluculuğu yapmaya hazır olduğunu defalarca ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı son telefon görüşmesinde de Ankara’nın hazır olduğunu yinelenmiştir. Bu sinyaller taraflara yılbaşında da verilecektir.”