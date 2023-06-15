Beştepe’deki ekonomi toplantısı sonrası enflasyon mesajı: Etkin adımlar atacağız

Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya ekonomiye ilişkin tüm bakanlıkların ve kurumların başkanları da katıldı.
ŞİMŞEK VE ERKAN DA TOPLANTIYA KATILDI
Katılanların arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı. Tüm gözler ise ekonomide dümene geçen Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan’daydı.
“ENFLASYONLA MÜCADELEDE ETKİN ADIMLAR ATILACAK”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yılmaz, ”12. kalkınma planını ekim ayında Meclis’e sunmayı planlıyoruz. Cari açığı büyümenin önünde engel olmaktan kaldıracağız. Bir yandan depremin yarasını sararken diğer yanda enflasyon ile mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.