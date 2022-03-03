Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fırtına balık fiyatlarını yükseltti

Fırtına balık fiyatlarını yükseltti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
03 Mart 2022 - 18:12

Fırtına balık fiyatlarını yükseltti

Sert hava koşulları, balık tezgahlarında etkisi gösterdi. Fırtınanın olumsuz etkisi bir haftada tezgaha 10 lira olarak yansıdı.

 

İstanbul’da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti. Fırtınadan kaynaklı avlanan balık miktarının geçen haftaya göre azalması tezgahlarda etiketleri yukarı yönlü etkiledi. Fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre 10 TL arttı.

“Fırtına biterse fiyatlar düşer”

Yenikapı balıkçılar çarşısı esnafları havaların ısınmasıyla fiyatların gerileyeceğini söyledi. Balıkçı Şafak Gün, “Şu anda artık balık denizde azaldı. Buna ek olarak da fırtınanın gelmesi ondan dolayı fiyatlar yükseldi. Tabi fırtına biterse balık fiyatları tekrar düşer. Buradan vatandaşlara söylemek istiyorum yasağın gelmesine son 1 ay kaldı. Bu son 1 ayı balık yiyerek değerlendirmek lazım.

 

Savaş Swap Oranlarına Yansıdı!Savaş Swap Oranlarına Yansıdı!

 

Fiyatlara baktığımız zaman geçtiğimiz haftaya göre etiketlerde 10 TL artış oldu. Kilo olarak söyleyecek olursak hamsinin kilosu 50 TL, mezgit 45 TL, Barbun 120 TL, çupra 100 TL, palamutun tanesi ise 40 TL’den satıyoruz. Vatandaşlarımızdan balığa talep şu anda devam ediyor” şeklinde konuştu.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş Swap Oranlarına Yansıdı!Savaş Swap Oranlarına Yansıdı!
Son dakika: Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!Son dakika: Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!
Lavrov canlı yayında tüm dünyaya açıkladı! Rusya, nükleer güç kullanacak mı?Lavrov canlı yayında tüm dünyaya açıkladı! Rusya, nükleer güç kullanacak mı?
Son dakika: Sivil gemiyi füze ile vurdular!Son dakika: Sivil gemiyi füze ile vurdular!
Zelenskiy meydan okudu: Karadeniz’in dibini görecekler!Zelenskiy meydan okudu: Karadeniz’in dibini görecekler!
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !