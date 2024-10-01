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Ahu Tuğba’nın bir dönem belalısı rolündeydi: Meriç Erkan da cenazeye katıldı

Ahu Tuğba’nın bir dönem belalısı rolündeydi: Meriç Erkan da cenazeye katıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ekim 2024 - 16:18

Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılanlar arasında Tuğba’nın bir dönem belalısı rolünde olan Meriç Erkan da vardı. Erkan’ın cenaze töreninde ön safta olduğu görüldü.

ABD’de 1 Eylül’de yaşamını yitiren Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba’nın cenazesi dün akşam İstanbul’a getirildi.

Tuğba, bugün Beyoğlu Atlas Sineması’nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ahu Tuğba’nın cenazesi, Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

AHU TUĞBA’YLA KATILDIĞI YAYINLAR AKILLARDA: MERİÇ ERKAN YALNIZ BIRAKMADI…

Ahu Tuğba’nın cenazesinde tanıdık isimler vardı.

Onlardan biri de bir dönem Ahu Tuğba’nın yayınlanan program gereği belalısı olan ve adını ‘Mahmut’ olarak değiştiren Meriç Erkan’dı.

Şimdilerde cüppe ve sarıklı haliyle Allah yoluna girdiğini söyleyen ve adını Mahmut Erkan olarak değiştiren ünlü isim, bir dönem Ahu Tuğba ile katıldığı yayınlarla gündem olmuştu.

Cenazede en ön safta olan Erkan, Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’e başsağlığı diledi.

Erkan daha sonra Ahu Tuğba hakkında 2. Sayfa’ya açıklamalarda bulundu.

“AHU ÖBÜR KAPIDAN ÇIKACAK BEN BU KAPIDAN ÇIKACAĞIM”

Erkan, Ahu Tuğba’yla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ayetle sabit her ünlü her insan bir kere daha sıcağı sıcağına da bu görüntüyü görünce duygulanıyor. Çok hukukumuz olmuştu Ahu Hanım’la. Ben kısaca Ahu Hanım’ın manevi hayatından bahsedeyim. Biz o dönemlerimi hatırlamak istemiyorum tövbe anlamında ama şimdi kişiyi iyi tarafıyla hatırlayın diyor ben sahneye çıkarken Ahu öbür kapıdan çıkacak, ben bu kapıdan çıkacağım. Ahu Hanım’ın orada eğilip dua ettiğini, Allah’tan yardım istediğini ve dua ettiğini çok net olarak gördüm ve şahit oldum.”

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