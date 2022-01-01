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Benzine 58, Motorine 57 Kuruş Zam Kapıda

Benzine 58, Motorine 57 Kuruş Zam Kapıda
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31 Ocak 2022 - 13:57

Benzine 58, Motorine 57 Kuruş Zam Kapıda

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini iddia etti.

Benzine 58, Motorine 57 Kuruş Zam Kapıda

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkan benzine 58, motorine ise 57 kuruşluk yeni zammın geleceğini ifade etti.

Özkan yaptığı paylaşımda “Benzine 58 kuruş, motorine 57 kuruş zam bekleniyor. Bu artışla birlikte 1 Ocak’tan bugüne benzine 2,27 TL mazota ise 3,32 TL zam gelmiş olacak. Türkiye yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor.” dedi.

 

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