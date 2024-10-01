CHP’nin kedisi Şero toprağa verildi

Uzun yıllardır partinin genel merkezinde yaşayan ve CHP’nin maskotu olarak bilinen Şero, yaşamını yitirdi. Şero’nun cansız bedeni partinin genel merkezinin bahçesine defnedildi.

CHP’nin uzun yıllar boyunca genel merkezinde yaşayan ve partiyle özdeşleşen kedisi Şero, yaşamını yitirdi.

20 yaşını geçen Şero, hem parti içinde hem de siyaset sahnesinde tebessüm kaynağı olmuştu. Şero’nun bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Şero’nun gözlem altında tutulduğu kedi hastanesinin başhekimi veteriner Tarkan Özçetin, Şero’nun yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

CHP GENEL MERKEZİNİN BAHÇESİNE DEFNEDİLDİ

CHP’nin kedisi ‘Şero’, parti genel merkezinin bahçesinde defnedildi. Define CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılırken, ‘Şero’nun doğum ve ölüm yılı yazılı çerçeveli fotoğrafı da taşındı.

ÖZGÜR ÖZEL MEZARINA TOPRAK ATTI

Özgür Özel, ‘Şero’nun mezarına kürekle toprak attı. ‘Şero’nun fotoğrafı, küçük taşlarla çevrili mezarına konuldu.

“SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ ŞERO”

CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Genel Başkanımız Özgür Özel’le genel merkezimizin emektarı Şero’muza veda ettik. Çok üzgünüz. Seni çok özleyeceğiz Şero” dedi.