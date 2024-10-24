Ahmet Hakan’dan Devlet Bahçeli’ye destek! ‘Teröristleri kudurttuğuna göre…’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı Türkiye gündemine oturdu. Bahçeli’nin çağrısını ve bir gün sonra TUSAŞ’a yapılan saldırıyı bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
“Daha sadece adı telaffuz edilmişken, henüz hiçbir şey belli olmamışken, Bahçeli’nin çağrısı tartışılırken, Öcalan’la yeğeni görüşürken, bir umut doğmuşken, barışın yüz adımından ilk adımı atılmışken, belirsizlik devam ederken Türkiye’nin gözbebeği, hepimizin gururu TUSAŞ’ımıza pusu kurdular, saldırdılar, kan döktüler” diyen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yazısının devamında ‘saldırıdan çıkarılacak sonuçları’ şöyle sıraladı:
“Teröristler kudurmaktadır. Ağababaları telaştadır. Terörizmin arkasındakiler kanlı mesajlar göndermektedir. Türkiye’nin bölgede bir barış adası olmasını istemeyenler harekete geçmiştir. Kalleşler ayaktadır. İsrail’i, ABD’si… Hepsi olağan şüphelidir.”
Bu tespitlerin ardından desteklerini paylaşan Ahmet Hakan, “Madem öyle aynen devam Sayın Cumhurbaşkanı. Aynen devam Sayın Devlet Bahçeli. Aynen devam Sayın Özgür Özel. Aynen devam DEM Parti. Aynen devam Türkiye. Aynen devam. Aynen devam” ifadelerini kullandı.
“Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan örgütü dağıttığını açıklasın’ demesi bile yeterince şaşırtıcıydı, yeterince şok ediciydi, yeterince gürültü koparıcıydı” şeklinde devam eden Hakan, “Karşımızda vatan için hıncını sineye çeken, millet için geçmişi sineye çeken, devlet için öfkesini sineye çeken, ortak gelecek için kinini sineye çeken, tam bağımsızlık için nefretini sineye çeken Bir Devlet Bahçeli var” değerlendirmesinde bulundu.
Ahmet Hakan’ın ‘Teröristleri kudurttuğuna göre’ başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:
Daha sadece adı telaffuz edilmişken.
– Henüz hiçbir şey belli olmamışken.
– Bahçeli’nin çağrısı tartışılırken.
– Öcalan’la yeğeni görüşürken.
– Bir umut doğmuşken.
– Barışın yüz adımından ilk adımı atılmışken.
– Belirsizlik devam ederken.
Türkiye’nin gözbebeği, hepimizin gururu TUSAŞ’ımıza pusu kurdular, saldırdılar, kan döktüler.
*
Bu alçak ve hain saldırıdan çıkan sonuçlar şunlardır:
*
– Teröristler kudurmaktadır.
– Ağababaları telaştadır.
– Terörizmin arkasındakiler kanlı mesajlar göndermektedir.
– Türkiye’nin bölgede bir barış adası olmasını istemeyenler harekete geçmiştir.
– Kalleşler ayaktadır.
– İsrail’i, ABD’si… Hepsi olağan şüphelidir.
*
Madem öyle…
Aynen devam Sayın Cumhurbaşkanı. Aynen devam Sayın Devlet Bahçeli. Aynen devam Sayın Özgür Özel. Aynen devam DEM Parti. Aynen devam Türkiye. Aynen devam. Aynen devam.
SİNEYE ÇEKEN ADAM: DEVLET BAHÇELİ
Devlet Bahçeli’nin “Öcalan örgütü dağıttığını açıklasın” demesi bile…
Yeterince şaşırtıcıydı, yeterince şok ediciydi, yeterince gürültü koparıcıydı.
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Bahçeli’nin, “Öcalan gelsin, Meclis’te DEM Grubu’nda konuşsun. Terörün bittiğini, örgütü lağvettiğini haykırsın” demesi ise…
Daha da şaşırtıcı, daha da şok edici, daha da gürültü koparıcı.
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Devlet Bahçeli, hiç kuşkusuz Türkiye’nin en milliyetçi lideri.
Hayatını “terörist başı” dediği Öcalan’ı lanetlemekle geçirmiş bir isim.
Terör örgütüne karşı tutumu her zaman amansız ve ödünsüz.
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Böyle bir liderin “Öcalan gelsin, Meclis’te konuşsun” deme noktasına gelmesi, öyle kolay gelinecek bir nokta değil.
Peki Bahçeli, bu noktaya neden geldi?
Aslında tarihi çıkışı yaptığı konuşmasında bu sorunun cevabını da veriyor:
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“Vatan için, millet için, devlet için, bayrak için, ortak gelecek için ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye hazırız.”
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Yani karşımızda…
– Vatan için hıncını sineye çeken.
– Millet için geçmişi sineye çeken.
– Devlet için öfkesini sineye çeken.
– Ortak gelecek için kinini sineye çeken.
– Tam bağımsızlık için nefretini sineye çeken.
Bir Devlet Bahçeli var.
BAHÇELİ’DEN KÜRTLERE ÇAĞRI
ATLAMAYALIM: Bahçeli’nin Kürtlere çağrısı, en az Öcalan’la ilgili çağrısı kadar tarihidir.
Şöyle dedi Bahçeli, Kürt vatandaşlarımıza:
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– Kürt kardeşlerim!
– Barışçıl yollar varken teröre müracaat etmek melanettir, ihanettir, canavarlıktır, cinayettir.
– Gelin! Bir olalım, beraber olalım.
– Aramıza girmek isteyenleri, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim.