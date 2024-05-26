Ahmet Hakan’dan AK Parti kulisi geldi! ‘Tek çözüm yolu olarak görmüyor…’

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sokak hayvanlarının bir ay süre verildikten sonra sahiplendirilmezlerse uyutulacağına yönelik yasa taslağına ilişkin olarak, “AK Parti, itlafı tek çözüm yolu olarak görmüyor.” görüşünü savundu.
AK Parti, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine harekete geçen AK Parti kurmayları, “hayati tehlike” oluşturdukları gerekçesiyle başıboş sokak köpeklerinin 1 ay sonunda sahiplendirilmezse “uyutulması”nı öngören yasa teklifi için çalışma başlattı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, söz konusu yasanın çalışmasını yürüten AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.
Yenişehirlioğlu’nun kendisini aradığını belirten Hakan, “AK Parti içinde sokak köpekleri sorununun çözümü konusunda tek bir görüş yok. Partide uyutulmaya şiddetle karşı çıkanlar da var, uyutulmayı savunanlar da. Partinin genel yaklaşımı ise tam olarak belirginlik kazanmış değil. Temaslar sürüyor, görüşmeler sürüyor, değerlendirmeler sürüyor. AK Parti’yi “itlaf yanlısı” olarak kodlayıp meseleyi siyasallaştırmanın alemi yok” ifadelerini kullandı.