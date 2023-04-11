Kremlin son sözünü söyledi Macron’un hayali suya düştü

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Kremlin’den gelen açıklama ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un hayali resmen suya düştü.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna’dan gelen haberlerde…

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya’nın Soledar’ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya Ukrayna’nın doğudaki ‘son kalesi’ konumundaki Bakhmut’u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken Kremlin’den gelen açıklama Fransa’da soğuk duş etkisi yarattı.

Arabulucu görevine talip olduğunu her fırsatta dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu hayali Kremlin’in açıklaması sonrası tabiri caizse suya düştü.

Macron’un Rusya-Ukrayna savaşında Fransa’nın arabulucu rolü üstlenme girişimlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa’nın arabulucu rolü konusunda hak iddiasında bulunamayacağını belirtti.

Peskov bunun gerekçesinin Fransa’nın savaşta bir taraf olmasını gösterdi ve şu değerlendirmede bulundu;

‘Paris, Ukrayna meselesine dolaylı ve doğrudan müdahil.’

Daha önce Fransa’nın rolünü ‘arabulucu bir güç’ olarak tanımlayan Macron ‘Rusya’yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim’ demişti.

Tepkilere neden olan bu açıklamaların ardından Macron söylem değiştirmiş, ve ‘Ukrayna savaşı kazanmalı’ ifadesine yer vermişti.

Macron’un bu ‘U’ dönüşü Ukrayna lideri Zelenski’yi memnun etmeye yetmemişti.

İki liderin kucaklaştığı anda Zelenski’nin asık suratı objektiflere yansımış, görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

Macron’un ‘Rusya’yı küçük düşürmemeliyiz’ sözlerine Ukrayna’dan yanıt gecikmemiş Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ‘Rusya’yı küçük düşürmemeye yönelik çağrılar, ancak Fransa’yı ve buna çağrıda bulunan diğer ülkeleri küçük düşürebilir’ demişti.

‘MACRON KENDİSİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ’

Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger Macron’un bu sözlerine ‘kendisini küçük düşüren Macron’dur’ sözleri ile tepki göstermişti.

Demokrat Parti’nin Kaliforniya Temsilcisi Ted Lieu ise ‘Macron’un bu konuşması Putin’in ve Ukrayna’daki savaşın temelden yanlış anlaşıldığını gösteriyor’ demişti.