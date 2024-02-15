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Maden faciasında yakınını bekleyen vatandaş isyan etti: Bize para verdi kanımızı emdi

Maden faciasında yakınını bekleyen vatandaş isyan etti: Bize para verdi kanımızı emdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Şubat 2024 - 16:40
Erzincan İliç’te yaşanan maden faciasında kayıp olarak aranan yakınını bekleyen bir vatandaş, “Bize para verdi kanımızı emdi” diyerek isyan etti.

Erzincan İliç’te Anagold Madencilik isimli şirketin işlettiği Çöpler madeninden siyanür atıklarının olduğu toprağın kaymasıyla birlikte 9 işçi siyanürlü toprağın altında kaldı. Aileler, yakınlarından bir haber alabilmek için facianın yaşandığı yerde bekliyor.

Siyanürlü toprağın altında kalan ve henüz ulaşılamayan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Facianın yaşandığı madende kayıp olan yakınından haber alabilmek umuduyla bekleyen bir vatandaş, “Bize para verdi kanımızı emdi. Allahtan korkun” diyerek isyan etti.

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GAZETECİLERİN HABER YAPMASI ENGELLENDİ

Maden faciasını takip etmek isteyen gazetecilerin haber yapması engellendi. Gazetecilerle toprak altında kalan işçilerin aileleri arasına demir parmaklık örüldü. Aranan işçilerin yakınlarıyla görüştürülmeyen gazeteciler, ailelerin isyanı esnasında olay yerinden uzaklaştırdı.

SİYANÜR SIZINTISINDAN CEZA VERİLMİŞTİ

Söz konusu şirkete, 2022 yılında siyanür sızıntısı nedeniyle 16 milyon 441 bin lira ceza verilmişti. Ruhsatı iptal edilmeyen maden şirketinin 7,2 milyon dolarlık (209 milyon lira) vergi cezasının ise silindiği ortaya çıkmıştı.

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