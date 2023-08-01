Ahmet Hakan ‘devlet önlem almalı’ diyerek seslendi! ‘Aflardan, iyi hallerden uzak durulmalı…’

Esenyurt’ta bir tekel bayide iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayı değerlendiren Ahmet Hakan, “Devlet silahlanmaya karşı önlem almalı. Aflardan, iyi hallerden, hafifletici sebeplerden uzak durmakta fayda var. “5 yıl yatar çıkarım” cümlesi, gündemden çıkmalı” dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Esenyurt’ta bir tekel bayide iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili olarak, “Ölenin de öldürenin de silahlı olmasına dikkat! Devlet silahlanmaya karşı önlem almalı. Aflardan, iyi hallerden, hafifletici sebeplerden uzak durmakta fayda var. “5 yıl yatar çıkarım” cümlesi, gündemden çıkmalı” dedi
Hakan, yazısının “Esenyurt vahşetinden çıkması gereken dersler” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:
“Sürekli göç alan, her milletten sığınmacının yerleştiği Esenyurt gibi ilçelere neşter atmak şart. Olaylar olup bittikten sonra değil ama. Olaylar olmadan.
Mafyaya özendiren, raconu kutsayan yaklaşımlara karşı her alanda savaş açılması gerekiyor. Diziydi, müzikti, filmdi falan.
Uyuşturucuyla mücadelede daha da kararlı olunmalı. Bununla cesaret bulan tipler var ortalıkta. Belalarını arıyorlar.”