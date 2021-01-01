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Survivor Nagihan’dan Olay İtiraf !

Survivor Nagihan’dan Olay İtiraf !
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18 Ekim 2021 - 14:22
Gökay Kalaycıoğlu’nun Uçankuş TV’deki magazin programına konuk olan Nagihan Karadere ailesi hakkında bilinmeyen bir olayı itiraf etti.
Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 1

Bir dönem Survivor’da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere, UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Cumartesi Magazin” programına konuk oldu.

Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 2

Karadere, canlı yayında Gökay Kalaycıoğlu’na özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 3

“İSTEMEDİĞİM BİRİYLE EVLENMEKTEN KORKTUM”

Çocukken kuzeniyle evlenmemek için sporcu olduğunu belirten Nagihan Karadere’nin yaşadığı zorluklar izleyenleri üzdü.

Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 4

Karadere, “Ailemin durumu çok iyi değildi. Bizim bu ailede akraba evliliği çok var. Bir kuzenim geliyor diğer kuzenim gidiyor.

Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 5

İstemediğim biriyle evlenmekten korktum ve sporcu oldum” dedi.

Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 6
Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 7
Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 8
Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 9
Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 10

 

Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 11
Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 12
Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 13
Survivor Nagihan'dan canlı yayında olay itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Sayfa 14
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