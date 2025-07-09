Umut Akyürek’in Kızı Melek Bal Yine Yasaklı Madde Krizinde

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un 20 yaşındaki kızı Melek Bal, bir kez daha yasaklı madde kullanımıyla gündeme geldi. Daha önce tedavi altına alınan genç kızın, son günlerde sokakta zaman geçirdiği ve eve döndüğünde ailesiyle sert bir tartışma yaşadığı öğrenildi. Olay sırasında elinden yaralanan Melek Bal için polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Baba Oktay Ertuğrul, kızının “muhtemelen farklı bir madde” kullandığını ve algı kaybı yaşadığını söyledi. Yeniden hastaneye yatış süreci gündeme gelirken, Melek Bal buna karşı çıktı. Ertuğrul, “Evladımla değil, maddeyle savaşıyorum” diyerek sürecin hem kendileri hem de toplum için zorlayıcı olduğunu vurguladı. Aile, hukuki adımlar atmayı da değerlendiriyor.