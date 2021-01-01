Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Burcu Esmersoy, hakkında çıkan ‘estetik’ yorumlarıyla ilgili konuştu. Yüzüne ‘Fransız Askısı’ yaptırdığı iddialarına kayıtsız kalmayan Esmersoy, konuya yayınladığı bir video ile açıklık getirdi.

45 yaşındaki sunucu, paylaşımında, “Okul kapılarında ‘Yüzünü astırdı’ falan diye konuşuyormuşsunuz… Göz kapağı operasyonu var sadece bir de ulthera var. Zaten sabit storilerimde bunları anlatıyorum. Böyle şeyler yapmayın olur mu?” ifadelerini kullandı.

Burcu Esmersoy, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Ben bu arada bunları neden söylüyorum; normalde yaptırdığım şeyleri gönül rahatlığı ile anlatıyorum. Siz de biliyorsunuz. Hatta cilt bakımımı bile makyajsız, filtresiz çekiyorum. Gereksiz yani olsa ‘Söylerim’ diyorum.

Ayrıca takipçilerine uyarıda bulunan Esmersoy, “Biz kendisinin yüzüne şöyle bir işlem yaptık’ diye konuşan insanlar vardır belki inanmayın. Ben kesin paylaşıyorum zaten. Yüzüme bir şey yaptırdıysam dişimi bile kime yaptırıyorsam paylaşıyorum. Ben paylaşmadıysam tanımıyorumdur. Bunun garantisini verebilirim.” dedi.