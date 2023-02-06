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10 ili deprem vurdu

10 ili deprem vurdu
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06 Şubat 2023 - 10:29

10 İli Deprem Vurdu. AFAD:En büyüğü 6,6 olan 66 Artçı Sarsıntı Meydana geldi İlk belirlemelere göre 7 ilde 76 kişi Hayatını kaybetti, 440 Yaralı olduğunu belirtti. . İçişleri Bakanlığın dan Yapılan Açıklamada 4.dereceden Alarm verildiğini Açıkladı.Depremden Ençok K. MaraşAdana, Kilis, Osmaniye, G. Antep, Urfa, Malatya, D.Bakır,Hatay Etkilendi. Merkez Üssü K. MARAŞ ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 Şiddetindwki depremin derinliği ise 7km.olarak bildirildi. Yine Bu 7,4 Şiddetindeki depremden Suriye, Mısır ve Lübnanda etkiledi.. Suriye Sağlık Bakanlığından yapılan Açıklamada ilk belirlemelere göre 237 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Deprem bölgesini kapsayan 10 ilde Arama Kurtarma Çalışmaları Süratle devam ediyor. Devlet Tüm İmkanlarıyla Depremden Etkilenen Vatandaşlarımızın Yanındadır. Yine Uluslarası Yardım kapsamında ilk Hamle Azar Bey candan geldi.

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