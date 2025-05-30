ADEM ASİL’DEN AVRUPA’DA ALTIN MADALYA!

Milli cimnastikçi Adem Asil, Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak bir kez daha adını Avrupa’nın zirvesine yazdırdı. Leipzig kentinde gerçekleşen şampiyonada, bireysel genel tasnif kategorisinde mücadele eden Asil, topladığı 82.398 puanla birincilik kürsüsüne çıktı.

ALTIN MADALYA İLE AVRUPA’NIN EN İYİSİ OLDU

Adem Asil, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks aletlerinde sergilediği başarılı performansla jüri ve izleyicilerden tam not aldı. Toplam 82.398 puan elde eden milli sporcu, bireysel genel tasnif kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER

Adem Asil, 2023 yılında Antalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı. Almanya’daki bu zaferiyle üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Asil, Türk spor tarihinde unutulmayacak bir başarıya daha imza attı.

Bu büyük başarı, Türkiye’nin olimpik branşlardaki gelişimini bir kez daha gözler önüne serdi.