FATİH TERİM’DEN MÜSLERA’YA DUYGUSAL VEDA

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, 14 yıldır sarı-kırmızılı formayı başarıyla taşıyan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’ya sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı yayımladı. Muslera, Başakşehir maçıyla birlikte Galatasaray kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

“FLORYA’YA GENÇ BİR DELİKANLI OLARAK GELDİN”

Fatih Terim, Muslera’yı 2011 yılında Galatasaray’a transfer eden isim olarak, onunla ilgili özel anılarını şu sözlerle paylaştı:

“Temmuz 2011’de henüz 20’li yaşlarının başında genç bir delikanlı olarak Florya’ya ilk adımını attığında bugünü hayal etmek zordu. 14 yılda bir aile babası oldun, ailemin parçası haline geldin, torunlarımın kahramanı oldun. En önemlisi, Galatasaray’a yakışan büyük bir kaptan oldun.”

“İSMİN GALATASARAY TARİHİNE KAZINDI”

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Muslera’ya övgü dolu sözler sarf eden Terim, şöyle devam etti:

“Galatasaray’ın 120 yıllık tarihinde en özel yere adını kazıdın. Türkiye ve Galatasaray için yaptıkların hiçbir zaman unutulmayacak. Yeni hayatında da sevgiyle hatırlanacaksın. Her şey için teşekkürler, evlat!”

MÜSLERA’DAN CEVAP: “HAYATIMI DEĞİŞTİRDİNİZ”

Fatih Terim’in paylaşımı sonrasında Fernando Muslera da duygularını dile getirerek teşekkür etti. Tecrübeli kaleci, Instagram paylaşımında:

“2011 yılında beni seçip hayatımı değiştirdiğiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

14 yıl boyunca Galatasaray formasıyla sayısız başarıya imza atan Muslera, taraftarların gönlünde taht kurmuş bir isim olarak futbol kariyerine sarı-kırmızılı camiada veda ediyor.