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Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets’e 2-0 mağlup oldu

Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets’e 2-0 mağlup oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Kasım 2023 - 10:12

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan’ın Ludogorets takımı ile karşılaştı. Fenerbahçe 2-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan’ın Ludogorets takımı ile karşılaştı. Fenerbahçe 2-0 mağlup oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

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16. dakikada ceza sahası dışından Ryan Kent’in sert şutunda kaleci Sluga topu güçlükle çıkardı.
18. dakikada Nedyalkov’un pasında topla buluşan Piotrowski’nin yaklaşık 25 metre uzaklıktan sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada sağ kanattan Wiltry’nin ortasında Tekpetey’in kafa vuruşu kaleci Livakovic’te kaldı.

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