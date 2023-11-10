Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets’e 2-0 mağlup oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan’ın Ludogorets takımı ile karşılaştı. Fenerbahçe 2-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan’ın Ludogorets takımı ile karşılaştı. Fenerbahçe 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada ceza sahası dışından Ryan Kent’in sert şutunda kaleci Sluga topu güçlükle çıkardı.
18. dakikada Nedyalkov’un pasında topla buluşan Piotrowski’nin yaklaşık 25 metre uzaklıktan sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada sağ kanattan Wiltry’nin ortasında Tekpetey’in kafa vuruşu kaleci Livakovic’te kaldı.