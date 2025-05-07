ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’TAN NET MESAJ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesine ilişkin kamuoyunda merak edilen sorulara yanıt verdi. Bakan Tunç, infaz yasasıyla ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü doğrularken, düzenlemenin genel af niteliği taşımadığını ve Abdullah Öcalan’a yönelik herhangi bir af konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti.

“İNFAZ DÜZENLEMESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ, ANCAK GENEL AF SÖZ KONUSU DEĞİL”

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında Bakan Tunç ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Küçük’ün ifadelerine göre Tunç, infaz rejimiyle ilgili bir düzenleme hazırlığında olduklarını söyledi. Ancak bu çalışmanın “genel af” olarak yorumlanmasının yanlış olduğunu vurguladı.

“TERÖR, UYUŞTURUCU VE CİNSEL SUÇLAR İÇİN AF YOK”

Bakan Tunç’un verdiği bilgilere göre; yapılacak infaz düzenlemesi kapsamında terör suçları, uyuşturucu suçları ve çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçları kapsam dışı olacak. Bakan, “Bu suçlar için af söz konusu değil. Özellikle Abdullah Öcalan’a af getirilmesi gibi bir gündemimiz yok” açıklamasında bulundu.

ZAMANLAMA BELİRSİZ, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cem Küçük’ün aktardığına göre infaz yasasındaki düzenleme için net bir takvim verilmedi. Ancak sürecin Adalet Bakanlığı ve AK Parti tarafından detaylı bir şekilde yürütüldüğü belirtiliyor. Düzenleme, yargı reformu paketinin bir parçası olarak Meclis gündemine taşınacak.