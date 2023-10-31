ABD üssüne SİHA saldırısı! Açıklama geldi…

İki silahlı insansız hava aracının (SİHA) Irak’ta ABD kuvvetlerinin de bulunduğu Ayn El Esad hava üssüne saldırı düzenlediği bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan bir güvenlik kaynağı ve hükümet kaynağı, bugün erken saatlerde gerçekleşen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ve hasar tespit edilmediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD’nin Orta Doğu’daki üslerine 17 Ekim – 30 Ekim tarihleri arasında 23 saldırı gerçekleştirildi. Bunların 14’ü Irak’taki üsleri hedef aldı.

‘IŞİD’İN YENİDEN ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLEMEK ÖNEMLİ BİR ÖNCELİK’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da 30 Ekim Pazartesi günü düzenlediği günlük basın toplantısında Irak’taki Bedir Hareketi Lideri’nin ABD büyükelçiliği ve güçlerinin Irak’tan çıkarılmasına yönelik açıklamasına ve Irak parlamentosunda bir grup milletvekilinin bu doğrultuda imza toplamasına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Miller, yanıtında, “Güçlerimizin, hem ABD hem de bölgedeki diğer ülkeler için önemli bir terörle mücadele önceliği olan IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasını engellemek için Irak’ta faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı. Başkan Joe Biden’ın açıklamasını da hatırlatan Miller, “Başkan, dünyanın her yerinde ABD güçleri ve çıkarlarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağımızı açıkça ifade etti” dedi.