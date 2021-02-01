Çil Çil Altınlar! Büyük Hazine Bulundu

Ve şimdi bir dalgıç ekibi talihsiz geminin yerini tespit etti ve yükünü araştırmaya hazırlanıyor. Sefer lideri Tomek Staçura, panellerin enkaz üzerinde olduğundan emin olmadığını ancak kargo ambarını incelemek için kullandığı su altı drone’larının, birkaç kilitli kutu görüntülediğini söyledi.