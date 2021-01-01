Chiara Ferragni’nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı!

Moda dünyasına yaptığı giriş ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İtalyan moda tasarımcısı Chiara Ferragni, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şarkıcı Fedez ile evli olan 2 çocuk annesi Ferragni, bu kez üstsüz pozuyla ortalığı yıktı.