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Chiara Ferragni’nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı!

Chiara Ferragni’nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı!
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09 Kasım 2021 - 11:33

Chiara Ferragni’nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı!

Ünlü İtalyan moda tasarımcısı ve model Chiara Ferragni’nin Instagram hesabından paylaştığı üstsüz pozu sosyal medyayı salladı.

Chiara Ferragni'nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı! - Sayfa 1

Moda dünyasına yaptığı giriş ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İtalyan moda tasarımcısı  Chiara Ferragni, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Chiara Ferragni'nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı! - Sayfa 2

Şarkıcı Fedez ile evli olan  2 çocuk annesi Ferragni, bu kez üstsüz pozuyla ortalığı yıktı.

Chiara Ferragni'nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı! - Sayfa 3

Guess ile modellik çalışmalarını sürdürmekte aynı zamanda The blond salad Chiara Ferragni isimli blog’unda yazılar yazan Chiara Ferragni’nin pozuna ise beğeni ve yorum yağdı.

Chiara Ferragni'nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı! - Sayfa 4

Chiara Ferragni'nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı! - Sayfa 5

Chiara Ferragni'nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı! - Sayfa 6

Chiara Ferragni'nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı! - Sayfa 7

Chiara Ferragni'nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı! - Sayfa 8

Chiara Ferragni'nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı! - Sayfa 9

Chiara Ferragni'nin üstsüz pozu yok artık dedirtti! Elleriyle kapattı! - Sayfa 11

 

 

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