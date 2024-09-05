Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu!

21 Ağustos’ta kaybolan Narin için bütün ekipler seferber oldu. Köy arandı, binlerce kişi sorgulandı tarlalar didik didik edildi ancak Narin’den beklenen haber henüz gelmedi. Soruşturma kapsamınca amca tutuklandı. Sosyal medyada birçok iddia ortaya atılırken bu iddialar ise henüz doğrulanmadı.
“AİLE ÜYELERİ TUTUKLAMADAN RAHATSIZ”
Narin’i arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak bir mezarlıkta da, yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapılmıştı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma da sürüyor.
Soruşturma kapsamında amca Salim Güran geçen hafta tutuklandı.
BBC Türkçe, aile üyelerinden aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde ailenin tutuklamayı haksız bulduğunu yazdı. Kararının “tedbiren” alındığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise soruşturma kapsamında başka bir tutuklama kararının bulunmadığını söyledi.
NE OLMUŞTU?
Narin Güran, ailesiyle birlikte Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşıyordu. Ailesinin aktardığına göre Narin, öğle yemeğinden sonra Kur’an kursuna gitti. Ancak kurstan sonra eve dönmedi.
Ailesi, bunun üzerine çocuklarını aramaya başladıklarını, çocuklarından haber alamamaları üzerine akşam saatlerinde yetkililere başvurduklarını söylüyor.
16 GÜNDÜR TEK BİR İZ YOK
Bunun ardından çevrede çocuğu arama çalışmaları başlatıldı.
Güvenlik güçlerinden farklı kamu kurumlarına, yerel yönetimlerden sivil toplum örgütlerine kadar birçok kurum ve kuruluş, arama çalışmalarında yer aldı. Olayın ardından iki haftadan fazla bir süre geçerken arama çalışmaları devam ediyor.
Tavşantepe Mahallesi’nin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri, araçların plakalarını ve sürücülerinin kimliklerini kayıt altına alarak tarama yapıyor.
4 Eylül Çarşamba günü, soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı.
AMCAYA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Geçen hafta Narin’in amcası, aynı zamanda Tavşantepe Muhtarı olan Salim Güran tutuklandı.
Zanlıya “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamaları yöneltildi.
BAKAN ‘KUVVETLİ ŞÜPHE’ DEMİŞTİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Eylül’de yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay’da düzenlenen resepsiyonda ve 3 Eylül’de ise konuk olduğu 24 TV’de Narin’le ilgili açıklamalar yaptı. Tunç, ilk açıklamasında “Adli Tıp’ın birtakım tespitleri var.
DNA tespitleri var. Annesi ve babasından kan örnekleri alındı. Ve o araçta, amcasının aracındaki DNA’nın uyuştuğu görüldü. Bu yönde bir rapor var ve bu kuvvetli bir şüphe” sözlerini kullandı.
Adalet Bakanı, 24 TV’de de “Narin’in amcasıyla ilgili tutuklama kararı verildiğini, tutuklama kararının bir tedbir olduğunu” belirtti.
MAHALLEDE KİMSE DIŞARI ÇIKMIYOR
Son bilgilere göre mahallede son günlerde büyük bir sessizlik hakim.
Birçok kişi evden dışarı çıkmıyor.