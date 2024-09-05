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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu!

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Eylül 2024 - 15:57
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’i sadece ailesi değil tüm Türkiye merak ediyor. Soruşturmada şu ana kadar tek tutuklu var o da amca Salim Güran. Ailenin bu tutuklama hakkındaki düşünceleri ortaya çıktı. Son günlerde yeni detayın çıkmadığı soruşturmada aile amcanın tutuklanmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 1

21 Ağustos’ta kaybolan Narin için bütün ekipler seferber oldu. Köy arandı, binlerce kişi sorgulandı tarlalar didik didik edildi ancak Narin’den beklenen haber henüz gelmedi. Soruşturma kapsamınca amca tutuklandı. Sosyal medyada birçok iddia ortaya atılırken bu iddialar ise henüz doğrulanmadı.

 

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 2

“AİLE ÜYELERİ TUTUKLAMADAN RAHATSIZ”
Narin’i arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak bir mezarlıkta da, yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapılmıştı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma da sürüyor.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 3

Soruşturma kapsamında amca Salim Güran geçen hafta tutuklandı.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 4

BBC Türkçe, aile üyelerinden aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde ailenin tutuklamayı haksız bulduğunu yazdı. Kararının “tedbiren” alındığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise soruşturma kapsamında başka bir tutuklama kararının bulunmadığını söyledi.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 5

NE OLMUŞTU?

Narin Güran, ailesiyle birlikte Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşıyordu. Ailesinin aktardığına göre Narin, öğle yemeğinden sonra Kur’an kursuna gitti. Ancak kurstan sonra eve dönmedi.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 6

Ailesi, bunun üzerine çocuklarını aramaya başladıklarını, çocuklarından haber alamamaları üzerine akşam saatlerinde yetkililere başvurduklarını söylüyor.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 7

16 GÜNDÜR TEK BİR İZ YOK

Bunun ardından çevrede çocuğu arama çalışmaları başlatıldı.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 8

Güvenlik güçlerinden farklı kamu kurumlarına, yerel yönetimlerden sivil toplum örgütlerine kadar birçok kurum ve kuruluş, arama çalışmalarında yer aldı. Olayın ardından iki haftadan fazla bir süre geçerken arama çalışmaları devam ediyor.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 9

Tavşantepe Mahallesi’nin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri, araçların plakalarını ve sürücülerinin kimliklerini kayıt altına alarak tarama yapıyor.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 10

4 Eylül Çarşamba günü, soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 11

AMCAYA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Geçen hafta Narin’in amcası, aynı zamanda Tavşantepe Muhtarı olan Salim Güran tutuklandı.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 12

Zanlıya “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamaları yöneltildi.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 13

BAKAN ‘KUVVETLİ ŞÜPHE’ DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Eylül’de yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay’da düzenlenen resepsiyonda ve 3 Eylül’de ise konuk olduğu 24 TV’de Narin’le ilgili açıklamalar yaptı. Tunç, ilk açıklamasında “Adli Tıp’ın birtakım tespitleri var.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 14

DNA tespitleri var. Annesi ve babasından kan örnekleri alındı. Ve o araçta, amcasının aracındaki DNA’nın uyuştuğu görüldü. Bu yönde bir rapor var ve bu kuvvetli bir şüphe” sözlerini kullandı.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 15

Adalet Bakanı, 24 TV’de de “Narin’in amcasıyla ilgili tutuklama kararı verildiğini, tutuklama kararının bir tedbir olduğunu” belirtti.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 16

MAHALLEDE KİMSE DIŞARI ÇIKMIYOR

Son bilgilere göre mahallede son günlerde büyük bir sessizlik hakim.

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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? - Sayfa 17

Birçok kişi evden dışarı çıkmıyor.

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