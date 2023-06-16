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Abdüllatif Şener’in sandığının tutanağı ortaya çıktı! ‘Geçersiz oy verdim’ demişti ama…

Abdüllatif Şener’in sandığının tutanağı ortaya çıktı! ‘Geçersiz oy verdim’ demişti ama…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Haziran 2023 - 15:54
Seçimlerin ardından CHP’den istifa ettiğini açıklayan, CHP’de olmasına rağmen ilk turda Ata İttifakı adayı Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turda geçersiz oy kullandığını söyleyen eski milletvekili Abdullatif Şener’in sandığından geçersiz oy çıkmadığı öğrenildi.

Pehlivan, Şener’in ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy verdiği kanısının güçlendiğini belirtti:

“Abdüllatif Şener, canlı yayında bize ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını’ söylemişti.

Edindiğim bilgiye göre, Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık numarası ise 4090.4090 numaralı sandıkta görevli CHP müşahidi ile görüştüm. Kendisi Şener’in ikinci turda o sandıkta oy kullandığına tanık olduğunu belirtti.

Ve ikinci turdaki o sandıktaki tutanakları inceledim. Buna göre, o sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sanıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan’a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkmış.

Asıl çarpıcı olan ise şu: Sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış.

Yani, Şener iddia ettiği gibi geçersiz oy kullanmamış. O sırada CHP’den istifa ettiği ve ilk turda Sinan Oğan’a oy verdiği düşünülürse, Abdüllatif Şener’in ikinci turda Erdoğan’a oy verdiği kanısı güçleniyor.

Kaldı ki, aynı sandıkta birinci turda çıkan 11 Sinan Oğan oyunun hepsinin Recep Tayyip Erdoğan’a gittiği de gözlemleniyor.

Bu son duruma dair Şener’i aradım, mesaj da attım ancak ulaşamadım.

İşte Abdüllatif Şener’in oy kullandığı sandığa dair 28 Mayıs tarihli sonuç tutanağı…

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Abdüllatif Şener’in sandığının tutanağı ortaya çıktı! ‘Geçersiz oy verdim’ demişti ama…
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