ABD’nin Gazze Planı Deşifre Oldu: Paralı Askerler Bir Ayda 550 Can Aldı

Gazze’de yaşanan insanlık dramı her geçen gün derinleşirken, Avrupa Birliği’nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den çarpıcı bir iddia geldi. Borrell, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD destekli paralı askerlerin, insani yardım dağıtımı sırasında bir ay içerisinde Gazze’de yaklaşık 550 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Josep Borrell, bu silahlı kişilerin “Gazze İnsani Yardım Vakfı” çatısı altında faaliyet gösterdiğini ve ABD ile İsrail tarafından desteklendiğini belirtti. Açıklamasında, bu kişilerin sivilleri hedef alarak hareket ettiğini vurgulayan Borrell, “Korkunç” ifadesini kullanarak durumun vahametini gözler önüne serdi.

Borrell, Avrupa Birliği kurumlarının Gazze’de yaşananlara karşı yetersiz tepki verdiğini ve suç ortaklığına sessiz kaldığını da dile getirdi. Sosyal medya paylaşımında Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’nu da hedef alan Borrell, bu kurumların yaşanan dram karşısında harekete geçmediğini belirtti.

İddialar uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, henüz ABD, İsrail veya ilgili vakıflardan resmi bir açıklama yapılmadı.