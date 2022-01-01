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ABD’den Sedef Kabaş Açıklaması

ABD’den Sedef Kabaş Açıklaması
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25 Ocak 2022 - 14:18

ABD’den Sedef Kabaş Açıklaması

Sedef Kabaş, TELE 1’de kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek “Erdoğan’a hakaret”ten tutuklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı,konu ile ilgili açıklama yaptı

ABD'den Sedef Kabaş Açıklaması

  1. amerikaninsesi.com’da yer alan habere göre; ABD Dışişleri Bakanlığı, ”Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasından dolayı üzgünüz. İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir.” açıklamasını yaptı.

    Ne olmuştu?

  2. Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1’deki “Demokrasi Arenası” programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten tutuklandı.

    Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

    “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder.

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