ESKİ TİP EHLİYETLERDE SON GÜN

3,5 Milyon Sürücü İçin Kritik Uyarı: 1 Ağustos’tan Sonra Belgeler Geçersiz Sayılacak
Türkiye genelinde 3 milyon 549 bin 583 sürücü, eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor. 31 Temmuz 2025 itibarıyla bu belgelerin geçerliliği sona eriyor. Yenileme işlemini bugün gerçekleştirmeyen sürücüler, 1 Ağustos’tan itibaren 7.438 TL ödeme yapmak zorunda kalacak.
Bugüne Kadar 32 Milyonun Üzerinde Başvuru Yapıldı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 kişi ehliyet yenileme başvurusu yaptı. Ancak milyonlarca kişi hâlâ işlemini tamamlamadı.
Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler
- Eski sürücü belgesi
- 15 TL başvuru ücreti
- “Sürücü Olur” ibareli sağlık raporu
- Son 6 ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf
- MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi
Başvurular, Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ mobil uygulaması veya üzerinden alınan randevu ile nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirilebiliyor.
Yeni Ehliyetler Adrese Teslim Ediliyor
Başvurular sonrası yeni sürücü belgeleri, PTT aracılığıyla vatandaşların adreslerine gönderiliyor. Teslimat sürecinde, geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.