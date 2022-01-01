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Kazakistan Olaylarıyla Erdoğan Büyük Patronun Putin Olduğunu Öğrendi

Kazakistan Olaylarıyla Erdoğan Büyük Patronun Putin Olduğunu Öğrendi
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25 Ocak 2022 - 14:14

Kazakistan Olaylarıyla Erdoğan Büyük Patronun Putin Olduğunu Öğrendi

Financial Times’ın Türkiye muhabiri Laura Pitel, Kazakistan’da yaşanan gerilimi, “Kazakistan’daki gerilim, Erdoğan’a Putin’in halen bölgedeki ‘büyük patron’ olduğunu gösterdi” şeklinde başlık atarak yansıttı.

FT: Kazakistan Olaylarıyla Erdoğan Büyük Patronun Putin Olduğunu Öğrendi

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, geçen haftalarda LPG fiyatlarındaki tavan fiyat uygulamasının kalkmasıyla protesto gösterilerinin güçlükle bastırıldığı Kazakistan’da yaşananların bölgeye etkisini mercek altına aldı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, “Kazakistan’daki olaylar, Erdoğan’a Putin’in halen bölgesel ‘büyük patron’ olduğunu gösterdi” başlığı kullanıldı. Makalede, Kazakistan’ın olayları bastırmak için Rusya ile iletişime geçmesinin ve Rusya’nın duruma müdahale etmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgesel bir birliktelik oluşturma amacını olumsuz etkilediği belirtildi.

Makalede, “Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in olayları bastırmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i araması, Erdoğan’ın eski Sovyetler Birliği ülkeleriyle kardeşçe bir blok oluşturma hayallerini yıktı” yorumu yapıldı.

 

Pitel imzalı makalede, “Erdoğan kendini Osmanlı sevdalısı olarak biliniyor. Türki devletlerle bir iş birliği oluşturma çabaları 1991’e dayanıyor. Türkiye Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında kurulan yeni devletleri ilk tanıyan ülke oldu. 1992’de kurulan TİKA, bölgeye yardım gönderdi. 2009’da Türk Devletleri Teşkilatı Türkiye ve Kazakistan’ın eski lideri Nursultan Nazarbayev ile kuruldu. Balkanlar, Arap dünyası ve Afrika’ya ulaşmanın yanı sıra Türkiye Orta Asya ile ticareti de dikkate değer bir şekilde artırdı” yorumu yer aldı.

Fakat Türkiye’nin Orta Asya’daki askeri, siyasi ve ekonomik etkisinin Çin ve Rusya’nın yanında küçük kaldığı da makalede belirtildi.

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